Unbekannte zerstörten in Innsbrucker Wohnhäusern Schlösser der Türen

Innsbruck – Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr läuteten zwei bisher unbekannte Täter bei den Gegensprechanlagen zweier Wohnhäuser in der Amraser-See-Straße in Innsbruck und gaben sich als Hausbewohner aus, weshalb ihnen geöffnet wurde. In Folge beschädigten sie die Schlösser der Eingangstüren, wodurch der Sperrmechanismus außer Kraft gesetzt wurde. Vermutlich dieselben Täter beschädigten bereits einen Tag zuvor gegen 16 Uhr einen Schlüsselaufbewahrungskasten in der Defreggerstraße in Innsbruck.