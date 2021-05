„Das Prachtboot“ von Götz Aly: Mahnmal eines Völkermordes

Innsbruck – Ende April hat die deutsche Bundesregierung angekündigt, die in der Kolonialzeit geraubten Benin-Bronzen an Nigeria ab 2022 zurückgeben zu wollen. „Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands, koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen“, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu.

Doch die Verbrechen in Afrika sind nur ein Kapitel dunkler Kolonialgeschichte. Das macht „Das Prachtboot“, das neue Buch des Historikers Götz Aly, deutlich. Aly blickt in die Südsee, auf Inseln, deren bis heute gängiger Name Bismarck-Archipel daran erinnert, wer hier einmal Herrschaftsansprüche stellte. Eine Handvoll Kaufleute regierten hier einst als absolutistische Abenteurer. Die Einwohner wurden drangsaliert, vergewaltigt und versklavt, ihre Dörfer geplündert und die Wälder gerodet, um Plantagen für Kokospalmen anzulegen. Ein „indirekter Völkermord“ habe sich auf den Inseln zugetragen, schreibt Aly. Binnen weniger Jahre wurde eine Kultur vernichtet. Übrig blieb nur das, was vor der Vernichtung „erworben“, sprich geraubt, oder für einige Glasperlen gekauft wurde – um in völkerkundlichen Sammlungen archiviert zu werden.