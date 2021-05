FC Wacker weiter auf Relegationskurs: Die Entscheidung fällt vor 3000 Fans im Tivoli

Geballter Wacker-Jubel nach dem klaren 3:1-Erfolg der Tiroler in Steyr, die den achten Liga-Sieg in Serie feierten.

Steyr – Wer in der Relegation gegen St. Pölten spielt, entscheidet sich erst am kommenden Sonntag in der letzten Runde der zweiten Liga. Der FC Wacker liegt nach dem gestrigen 3:1-Erfolg in Steyr weiter einen Punkt vor Austria Klagenfurt. Die Kärntner erledigten ihre Hausaufgaben mit einem 4:0-Heimsieg gegen Horn.

„Wenn wir unsere Qualitäten im Finale auf den Tivoli-Rasen bringen, kann uns nichts aufhalten“, erklärte Okan Aydin, der die 1:0-Führung in Steyr mit einem herrlichen Weitschuss erzielte und so die Weichen für den achten Ligasieg der Tiroler in Folge stellte. Knapp vor dem Seitenwechsel gelang den Oberösterreichern völlig aus dem Nichts der Ausgleich, doch das brachte die Schwarz-Grünen nicht aus der Fassung. „Ein ungünstiger Zeitpunkt, daher appellierte ich in der Kabine, ruhig zu bleiben. Der schnelle Treffer unmittelbar nach Wiederbeginn spielte uns dann natürlich in die Karten“, bilanziert FCW-Coach Daniel Bierofka nach dem Schlusspfiff in Steyr.