Diskriminierung im Amateurfußball: Mehmet steht im Abseits

„Viele Menschen, die in ein anderes Land oder eine neue Region ziehen, bauen soziale Kontakte über Sportvereine auf“, sagt Cornel Nesseler, Forscher an der Uni Trondheim und einer der Studienautoren.

Innsbruck – Sie heißen Selcuk Temiz, Dariusz Poturalski oder Cagri Toprak. „Sehr viele unserer Spieler haben einen fremd klingenden Namen, sind aber österreichische Staatsbürger“, sagt Lukas Pfurtscheller, Sportvorstand des Fußballclubs SK Jenbach. „Bei Fahrten in die Dörfer werden wir als Ausländermannschaft bezeichnet, beschimpft, als die Schwarzen oder Scheißtürken.“ Solche Aussagen schmerzen, „die Freude am Fußball kann uns trotzdem keiner nehmen“, meint er. Rassismus auf Tirols Sportplätzen ist keine Randerscheinung.

Diskriminierung passiert im Amateurfußball allerdings bereits vor dem Anstoß. Ob jemand benachteiligt wird oder nicht, hängt mit dem Namen zusammen. Das zeigt eine europaweite Untersuchung, die von Wissenschaftern der Universitäten Zürich und Trondheim durchgeführt und im Fachblatt Humanities and Social Sciences publiziert wurde. 23.000 Vereine aus 22 Staaten wurden kontaktiert, „ihre Trainer mit einem ganz einfachen E-Mail angeschrieben“, sagt Cornel Nesseler, Forscher an der Uni Trondheim und einer der Studienautoren. „Der Inhalt war immer derselbe, die Sprache gleich.“ Der erdachte Verfasser erkundigte sich, ob er an einem Probetraining teilnehmen könne, er habe bereits auf vergleichbarem Niveau gespielt. „Unterschieden hat sich nur der Name des Absenders“, berichtet Nesseler. „Entweder er klang einheimisch, oder aber war aus einer der drei größten Einwanderergruppen im jeweiligen Gebiet entlehnt.“