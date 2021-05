Einsatz in Linz endete für Polizist mit gebrochener Rippe

Linz – Ein Einsatz wegen einer gefährlichen Drohung Sonntagabend in Linz hat für einen Polizisten mit einer gebrochenen Rippe geendet. Die Polizei wurde um 22.45 Uhr zu einer Wohnung in der Innenstadt gerufen, weil dort ein 36-Jähriger aus Liberia die 27-jährige Wohnungsbesitzerin bedroht haben soll. Die Frau sei sehr verängstigt, der Mann sehr aggressiv gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.