Nehammer übt Kritik an der eskalierenden Rolle der Türkei im Nahostkonflikt

Wien, Ankara – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien in Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt die „unrühmliche" Rolle der Türkei schar kritisiert. Diese Rolle trage „sicher nicht zur Deeskalation, sondern zur Eskalation" bei. Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan warf er vor, „Öl ins Feuer" zu gießen. Erdogan hatte in der Vorwoche unter anderem Israel als „Terrorstaat" bezeichnet.