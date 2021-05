Causa HG Pharma: Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft in Zusammenhang mit der Causa HG Pharma, ob ein Anfangsverdacht besteht und möglicherweise ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Dies sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Montag zur APA und bestätigte einen Bericht des ORF. Nähere Informationen dazu gab es vorerst noch nicht. Eine Sachverhaltsdarstellung des Landes wurde laut Mayr bis dato keine eingebracht.

Eine solche war zuletzt im Raum gestanden – vor allem hinsichtlich der labormedizinischen Leitung. Unterdessen wollte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag die Landtagsparteien im Rahmen des traditionellen Obleuterats vor den diese Woche stattfindenden Landtagssitzungen über die Causa informieren. Liste Fritz und FPÖ erteilten dem Landeschef indes bereits eine Abfuhr und nehmen an der Unterredung nicht teil. Die beiden Parteien stießen sich daran, dass zuerst die Medien informiert werden, bevor die Opposition allfällig Neues in der Causa erfährt. Beiden beriefen sich zudem auf eine Dringliche Anfrage diese Woche im Landtag, in deren Rahmen Platter Rede und Antwort stehen muss. NEOS und SPÖ zeigten sich hingegen gesprächsbereit.