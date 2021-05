Jenbacher Firma Innio versorgt Pastafabrik in Kamerun mit Energie

Die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage wurde in der neuen Fabrik in Douala in Betrieb genommen.

Jenbach – Das Jenbacher Maschinenbau-Unternehmen Innio und Clarke Energy versorgen eine Pastafabrik in Kamerun mit Energie. Die entsprechende Kraft-Wärme-Kopplungsanlage sei in der neuen Fabrik in Douala in Betrieb genommen worden. Herzstück der Anlage sei ein erdgasbetriebener Jenbacher J320 Gasmotor, der die Produktionsstätte zuverlässig mit Strom und Wärme versorge, hieß es in einer Aussendung am Montag.