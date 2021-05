Nach Debatte um Aktenberge: Blümel stufte Dokumente nun doch herab

Das Finanzministerium hatte Akten nach drohender Exekutierung einer Entscheidung des VfGH durch den Bundespräsidenten doch geliefert. Allerdings in Kartons, was Bergen an Akten entsprach. Nun setzte das Finanzministerium die Einstufung der Dokumente doch herab und lieferte die Daten digital nach.