Eskalation im Nahen Osten: Revolte bei den US-Demokraten

Die USA dürften nicht länger das „undemokratische und rassistische Verhalten“ der Netanjahu-Regierung in Israel verteidigen, schrieb der prominente Senator Bernie Sanders in der New York Times. Die USA hätten jetzt die Gelegenheit für einen neuen Ansatz, der auf Gerechtigkeit und Demokratie basiert. „Palestinian lives matter“, schloss Sanders in Anlehnung an den Slogan „Black Lives Matter“.