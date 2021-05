Gastkommentar zu Katalonien: Separatismus in Sackgasse

Die Einhaltung der Gesetze ist in einer Demokratie wesentlich. Das Realitätsprinzip ebenso. Nicht so bei den katalanischen Separatisten, deren politische Entwicklung absurde Züge annimmt, mit verheerenden Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft. In neun Jahren gab es fünf Regionalwahlen, zwei illegale Referenden und eine einseitige Unabhängigkeitserklärung. Nach den Regionalwahlen 2021 scheiterte die Regierungsbildung an den Zurufen des flüchtigen Ex-Präsidenten Puigdemont. Die Loslösung von der Realität und die Ablehnung der Verfassung führten den Separatismus in eine Sackgasse.