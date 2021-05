Leichtes Erdbeben in Innichen: Erdstöße auch in Osttirol spürbar

Innichen – Im Gsiesertal, etwa acht Kilometer nordwestlich von Innichen in Südtirol, hat sich in der Nacht auf Dienstag ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,5 und wurden auch in Osttirol zum Teil noch deutlich wahrgenommen. Auch ein Grollen sei zu hören gewesen, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.