Die WSG-Statistik lügt nicht: „Ganz klar, wir kriegen zu viele Tore“

Mario Andric (hier im Kufsteiner Dress in der Regionalliga gegen die WSG-Amateure) wechselt nach Wattens. © Kristen

Von Tobias Waidhofer

Wattens – Die Kryptowährung Bitcoin war in den vergangenen Jahren in aller Anleger Munde – wer den Trend früh genug erkannte, hat sich dabei längst eine goldene Nase verdient. Die Frage ist jetzt, wie man den Dreh zur WSG Tirol bekommt. Das übernimmt deren Trainer Thomas Silberberger, der nach dem jüngsten 2:2 gegen den WAC meinte: „Wir sind eine Art Bitcoin-Filiale. Unsere Einsatzzeiten sind mehr wert als so mancher Euro.“

Was der Wögler damit sagen will? Dass die WSG zwar nicht mit großen Gehältern, aber dafür mit viel Einsatzzeit auf hohem Niveau dienen kann. Frag nach bei Raffael Behounek. Oder bei David Gugganig. Wahlweise auch bei Zan Rogelj. Es ist eine Liste, die sich lange fortführen ließe ...

Andric erster Neuzugang bei der WSG

Auf die Aktie WSG setzt ab Sommer auch Mario Andric, den die Tiroler gestern als ersten Neuzugang präsentierten. Dem Abwehrspieler, der am liebsten auf der linken Seite spielt, traut WSG-Sportmanager Stefan Köck den Sprung zu: „Mario ist mit einer guten Technik und Dynamik ausgestattet.“ Der 23-Jährige spielte zuletzt ein halbes Jahr beim FC Kufstein, zuvor war der Unterländer nach einem Jahr in der AKA Tirol in Salzburg (u. a. unter den Trainern Alex Zickler und Marco Rose) ausgebildet worden, bevor er sein Glück vergeblich in Kaiserslautern und Wuppertal versuchte. „Ich bin sehr froh, bei der WSG die Chance zu erhalten, in der österreichischen Bundesliga Fuß zu fassen“, meinte der Defensivspieler selbst.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Apropos Defensive: Dass die WSG in neun Meistergruppen-Spielen bereits 22 Treffer kassiert hat, ist zum einen der höheren Gegner-Qualität, zum anderen aber auch der eigenen Fehleranfälligkeit zuzuschreiben. Auch beim 2:2 gegen den WAC schlug der Fehlerteufel am Sonntag gnadenlos zu. „Ganz klar, wir kriegen zu viele Tore“, weiß auch Silberberger, dass es trotz des drohenden Aderlasses in der Offensive – Baden Frederiksen wird sich verabschieden; bei Zlatko Dedic geht die Tendenz in Richtung Karriereende – auch in der zentralen Defensive hinter den Etablierten (Gugganig, Behounek) frische Kräfte brauchen wird.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent