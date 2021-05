„Junge Wilde“: Der Sensations-Sieg der Tiroler Köchin Sandra

Innsbruck – Unter Hochdruck das Beste abliefern. Das hat Sandra Scheidl früh gelernt. Und jetzt stellte die Spitzenköchin gerade in Graz unter Beweis, wie das geht. Beim Wettbewerb „Junge Wilde“ der Fachzeitschrift Rolling Pin in Graz holte die Fieberbrunnerin mit ihren Stahlnerven den ersten Platz. Das ist an sich schon eine Sensation. Wenn man bedenkt, dass sie die erste Frau ist, die den heiß begehrten Preis erkocht hat, dann noch viel mehr. Deswegen will derzeit jeder mit Sandra Scheidl sprechen. Sie selbst war sich der Tatsache, dass sie einen historischen Sieg errungen hat, aber gar nicht so bewusst. „Ich wusste, dass bisher nicht viele Frauen dabei waren, aber dass ich wirklich die erste Siegerin bin, war mir erst später klar.“