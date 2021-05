AQUA DOME: Endlich wieder wohlfühlen

Besucher finden in der großzügigen, gut durchlüfteten Thermenwelt jede Menge Freiraum, um unbeschwert zu relaxen. Insgesamt 12 Becken im gläsernen Thermendom und unter freiem Himmel stillen die Sehnsucht nach Schwimmen oder Schweben im heilsamen Thermalwasser. Kleine Gäste dürfen sich auf Rutschenspaß und Wasserspiele im separaten Kinderbereich freuen. Absolutes Highlight sind die drei futuristischen Schwebeschalen mit Sole, Schwefelwasser, Massageeffekten und imposantem Bergpanorama. Auch in den Saunen und Dampfbädern spielt die Natur die Hauptrolle. Den inspirierenden Kontrast von Therme und Alpen erlebt man hier hautnah und in tiefer Ruhe. Apropos, nach der jüngsten Modernisierung fällt das Abschalten in der Therme dank verbesserter Akustik noch leichter. Wichtig: Mit der Online-Buchung sichern Sie sich Eintrittszeitpunkt und Aufenthaltsdauer wie gewünscht. Auf der Website wird zudem die aktuelle Auslastung angegeben.