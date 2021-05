Regierung setzt auf Öffnungen: Vorkrisenniveau in diesem Jahr noch möglich

Wien – International legt die Konjunktur zu und in Österreich sollte die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaft einen weiteren Schwung geben. Wenn es zu keinen weiteren Schließungen mehr kommt, dann sollte Österreichs Wirtschaft bis zum Ende des Sommers das Niveau von vor der Krise wieder erreicht haben, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag vor Journalisten. Bis zu 20 Mrd. Euro mehr Wertschöpfung als derzeit seien möglich.

Die jüngsten Prognosen verschiedener Institute deuteten auf eine Wirtschaftswachstum von drei bis 3,5 Prozent hin, "wir hoffen, dass wir am Ende über diesen Prognosen liegen werden", so Blümel. Bis April seien die Prognosen noch von einem deutlich langsameren Wachstum ausgegangen.

Dazu beitragen soll der Tourismus. In der Ferienhotellerie sei die Buchungslage bis nach August schon wieder gut, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Um den Gästen die Einhaltung der Zutrittsvoraussetzungen zu Hotels und Restaurants zu erleichtern wird es Gratis-Tests in den öffentlichen Teststraßen auch für ausländische Touristen geben. "Alle Menschen ab dem schulpflichtigen Alter können sich in Österreich kostenlos in Teststraßen auf SARS-CoV-2 testen lassen", so die Ministerin, egal ob sie sich für die Arbeit, das Studium oder für einen Urlaub in Österreich aufhalten.