Swarovski-Fluglinie Tyrolean Jet Services halbiert Mitarbeiterstand

Swarovski hatte sich seit dem Vorjahr wegen eines massiven Stellenabbaus am Stammsitz in Wattens wiederholt in den Negativschlagzeilen befunden. 1200 Mitarbeiter wurden dort abgebaut, heuer sollen 250 folgen. Mittelfristig sollen am Hauptsitz in Wattens 3000 Mitarbeiter beschäftigt sein. Zudem kam es zu heftigen familieninternen Streitigkeiten rund um Ausrichtung des Konzerns und eine neue Konzernstruktur. Schließlich erfolgte im Oktober bei der Gesellschafterversammlung eine Abstimmung über die Änderung der Unternehmensstruktur. Rund 80 Prozent der Gesellschafter stimmten dafür. Klagen von oppositionellen Familienmitgliedern waren die Folge. (APA)