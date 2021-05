Mountainbike: Tiroler Laura Stigger und Maximilian Foidl für Olympia nominiert

Mountainbikerin Laura Stigger geht bei den Olympischen Sommerspiele in Tokio an den Start.

Wien — Der österreichische Radsportverband hat sich am Dienstag auf Laura Stigger und Maximilian Foidl (beide Tirol) als Teilnehmer am Mountainbike-Cross-Country-Rennen der Olympischen Spiele festgelegt. Stigger hat mehrere A-Limits erbracht, Foidl erhielt dank seines zehnten Platzes bei der EM 2020 den Vorzug vor Karl Markt und Gregor Raggl, die heuer auch kein Limit mehr schafften. Für beide ist es die Olympia-Premiere.

"Es ist der Traum jeder Sportlerin, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich werde jetzt kontinuierlich an meinem Formaufbau arbeiten, um in Japan gut abzuschneiden", sagte die 20-jährige Stigger. Die Nominierungen müssen noch vom ÖOC bestätigt werden.