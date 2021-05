Katze in Axams angeschossen: Tier musste Pfote amputiert werden

Axams – Ein brutaler Tierquäler hat offenbar eine Katze in Axams attackiert. In der Nacht auf den 9. Mai, gegen 2 Uhr, lief einer Österreicherin in der Schloßgasse eine verletzte Katze zu. Die Frau übergab das Tier noch im Laufe des selben Tages einem Tierarzt. Wie sich herausstellte, war das Tier angeschossen worden.