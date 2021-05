Auto bog unvermittelt ab: Unfall mit zwei Verletzten in Stans

Stans – Am Dienstagmittag sind in Stans zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein 50-Jähriger lenkte gegen 12.10 Uhr sein Auto auf der L215 in Richtung Vomp. Gleichzeitig fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Die Türkin bog unmittelbar vor dem Österreicher nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß.