Pandemiebekämpfung: Zwischen Bund und Ländern geht’s um Milliarden

Bad Aussee – Im Juli übernimmt Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz. Heute und morgen treffen die Länderchefs erstmals wieder physisch zusammen – und zwar in Bad Aussee. Bevor es ans Eingemachte geht, werden die Landeshauptleute im obersteirischen Mürzsteg mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die aktuelle politische Situation beraten. Natürlich auch die sechs ÖVP-Länderchefs intern, schließlich sind die Turbulenzen der vergangenen Tage nicht spurlos an ihnen vorübergegangen.