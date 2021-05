Langersehnte Öffnung: „3 G“ sperrt heute alle Türen auf

Innsbruck – Das gesellschaftliche Leben kehrt nach einem sechsmonatigen Lockdown heute zurück. Vor allem im Tourismusland Tirol wurde der heutige Tag herbeigesehnt. An Tagen wie diesen fühlt sich nicht nur über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos an. „Das Warten hat endlich ein Ende. Wir alle haben den 19. Mai herbeigesehnt, weil damit nach vielen Monaten voller Entbehrungen ein großer Schritt zurück in unser gewohntes Leben verbunden ist. Nun ist es endlich wieder möglich, ins Gasthaus zu gehen, eine Sport- oder Kulturveranstaltung zu besuchen oder einen Hotelaufenthalt zu buchen“, freut sich auch Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter.