Hofgarten-Café: Plädoyer für Innsbrucker Nacht-Gastro

Innsbruck – ÖVP und „Für Innsbruck“ (FI) stellen sich klar hinter den Innsbrucker ÖH-Vorsitzenden Johann Katzlinger (AktionsGemeinschaft): Dieser hat sich, wie berichtet, dafür ausgesprochen, dass im geplanten „Hofgarten-Café neu“ wieder Nacht- und Partygastronomie Platz finden sollen – was laut Burghauptmannschaft allerdings nicht geplant ist.

„Die Lage im Hofgarten ist viel zu schön, um sie nur wenige Stunden am Tag für ein Café zu nutzen“, springt FI-Klubobmann Lucas Krackl dem Studierendenvertreter bei. Generationen von Innsbruckern hätten hier ihren Lieblingsort zum Ausgehen und Tanzen gefunden, betont Familien- und Wirtschaftsstadträtin Christine Oppitz-Plörer, so etwas wolle man auch in Zukunft wieder.