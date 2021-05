Mobilitätsstrategie 2030: Umfahrung Oetz sorgt für Diskussionen

Oetz – „Wir sind mittendrin und voll dabei“, sagt der Oetzer Bürgermeister Hansjörg Falkner in Bezug auf die Mobilitätsstrategie 2030. Sicher habe Corona den Bürgerbeteiligungsprozess zurückgeworfen, aber das Land habe die bisherigen Ergebnisse der Mobilitätsstrategie seinerseits geprüft und für gut befunden, so Falkner. Dabei ist die Vorderötztaler Gemeinde geteilt – denn es gibt auch die Bewegung rund um die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ötz“ sowie rund 800 Unterzeichner der Petition „Verkehrslösung für das Vorderötztal“. In einer Aussendung bezeichnen diese die Mobilitätsstrategie in einem Rundumschlag als „grandios gescheitert“.