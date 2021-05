Kinder-Therapiezentren in Kitzbühel und Innsbruck müssen schließen

Innsbruck, Kitzbühel – Zwei Zentren für die Therapie für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen in Tirol werden aufgelassen und in den niedergelassenen Bereich übergeführt. Es betrifft das Therapiezentrum Eule in Innsbruck sowie das forKIDS Therapiezentrum in Kitzbühel. Die Therapeuten der Eule betreuen aktuell rund 400 Kinder, in Kitzbühel sind es jährlich 140.