Nach dem Wave: Antrag für Weg zu neuem Regionalbad im Unterland

Auslöser ist das geplante Aus der sanierungsbedürftigen Wörgler Wasserwelt Wave, die, wie berichtet, mit Ende August den Betrieb einstellen soll. Eine ersatzlose Schließung müsse verhindert, ein neues Bad am bestehenden oder an einem neuen Standort mit guter öffentlicher Anbindung realisiert werden, so der Ruf der Fraktionen. Projektvorschläge wie jüngst jener eines Schwimmleistungszentrums in Langkampfen sollen dabei berücksichtigt werden.