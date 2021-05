Debatte im Nationalrat über „Neustart" am Tag der Öffnungen

Wien – Passend zum der Tag der Öffnungen startete der Nationalrat heute, Mittwoch, sein Mai-Plenum: In einer Aktuellen Stunde wurde über den "Neustart für Wirtschaft und Arbeitsplätze" diskutiert. Dies freilich nicht ohne die übliche Auseinandersetzung - nämlich Kritik der Opposition an Corona-Hilfen und Comeback-Plan, während Wirtschaftsministerin, ÖVP und auch die Grünen unterstrichen, wie gut Österreich durch die Krise gekommen sei und jetzt die richtigen Strategien ergreife.

Viele Redner gratulierten freudig den ab heute wieder geöffneten Unternehmen in Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport. Inhaltlich deponierten die Parteien, was aus ihrer Sicht im Neustart nach der Corona-Krise wirtschaftspolitisch wichtig ist.

"Wir haben rasch und richtig reagiert", hielt dem Wirtschaftsministerin Margrete Schramböck (ÖVP) entgegen: Mit 36 Mrd. Euro gut verteilter Wirtschaftshilfe habe man auch kleinere Unternehmen über die Corona-Krise gebracht. Österreich sei hier "klar auf Platz 1 in Europa". Die Wirksamkeit erweise, dass es im ersten Quartal erstmals mehr als 9.000 (nämlich 9.250) Gewerbeanmeldung gab. Jetzt stelle man "die richtigen Weichen" für das Comeback, mit Förderung von Investitionen, Export und Digitalisierung - sowie einer nachhaltigen Standortstrategie, wo Schramböck vor allem auf Pharma, Ökologisierung und Dienstleistungen setzen will.

ÖVP-Abg. Martina Kaufmann widmete sich - nach Aufzählung der Corona-Hilfen - auch der aktuellen Causa Prima: Sie "vermisse den Wettbewerb der besten Ideen in der Politik", merkte sie an, der Opposition gehe es auch im U-Ausschuss "nur darum, andere anzupatzen, Auskunftspersonen das Wort im Mund umzudrehen und Politik mit Anzeigen zu machen".

"Die Schallplatte kennen wir, die hätten Sie sich sparen können", zeigte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner unbeeindruckt. Die Lehre aus der Corona-Krise ist für sie, dass "Wirtschaft und Staat zusammen gedacht werden müssen". Die Regierung müsse dafür sorgen, dass "der Aufschwung bei allen ankommt" - also Kaufkraft stärken und "nachhaltige kluge Investionen" tätigen, um die Wirtschaft in der Transformation "in richtige Bahnen zu lenken". Vehement forderte Rendi-Wagner die ÖVP auf, sich "aktiv" zur Rettung des von Schließung bedrohten MAN-Werks in Steyr - und damit von 8.000 Arbeitsplätzen in der Region - einzusetzen.