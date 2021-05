„Solide“ Tiwag-Bilanz: 93,5 Millionen Euro Gewinn, Rückgang bei Umsatz

Innsbruck – Der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 seinen Gewinn vor Steuern von 86,5 Mio. auf 93,5 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig ging der Konzernumsatz aber auf 1,13 Mrd. Euro zurück (2019: 1,29 Mrd.). Die Corona-Pandemie habe 2020 erhebliche Auswirkungen auf die Stromabgabe des Landesenergieversorgers gehabt, hieß es seitens der Tiwag in einer Aussendung am Mittwoch.

Neben der Wasserkraft setzt die Tiwag auch auf den Ausbau der Sonnenenergie. Die Photovoltaik stelle neben der Wasserkraft die einzige in relevantem Umfang ausbaubare erneuerbare Energiequelle in Tirol dar. "Entsprechend wollen wir in den nächsten Jahren rund 20 Mio. Euro für die Errichtung von PV-Anlagen in Tirol bereitstellen und investieren zusätzlich rund 50 Mio. in die Entwicklung der Wasserstofftechnologie und E-Mobilität als möglichen Wachstumsmarkt für Tirol", kündigte Entstrasser an.