Keine „Schonfrist“ für Neo-Landesrätin Leja bei Fragestunde im Landtag

Innsbruck – Acht Tage nach ihrer Wahl zur Gesundheitslandesrätin hat sich Quereinsteigerin Annette Leja (ÖVP) am Mittwoch zum ersten Mal den Fragen der Tiroler Landtagsabgeordneten gestellt. Leja legte sich im Rahmen der „Fragestunde“ erneut darauf fest, dass alle „idealerweise bis Juli zumindest erstgeimpft“ sein sollten. Tests symptomloser Personen hielt sie für „kurz- und mittelfristig einfach notwendig“. Große neue Ankündigungen blieben ob der kurzen Einarbeitungszeit aus.

Von einer sprichwörtlichen „100-Tages-Schonungsfrist“ sei keine Spur, reagierte Leja mit einem Augenzwinkern auf teils detaillierte Fragen der Abgeordneten, „mir sind nicht einmal zehn Tage gegönnt“. Die ersten Tage habe sie dazu genützt, ihr Team zusammenzustellen, das „viel Expertise in den Bereichen Medizin, Pflege und Wissenschaft aber auch Kommunikation“ auf sich vereine.

„Vorbereitung auf den Herbst“

Auf die Nachfrage der SPÖ-LAbg. Elisabeth Fleischanderl nach den Schwerpunkten in ihrem Ressort betonte Leja, dass zwar viele wichtige Themen zu bearbeiten seien, momentan die Bewältigung der Pandemie oberste Priorität habe. Wichtig sei die „Vorbereitung auf den Herbst“, die sie „vorsichtig und vorsorgend“ angehen wolle. Grünen-Klubchef LAbg. Gebi Mair betonte ebenso, dass das Gesundheitswesen darauf vorbereitet werden müsse, „wenn das Virus durch das Bevölkerungs-Viertel durchrauscht, das sich nicht impfen lässt“.

Dem Vorschlag von NEOS-LAbg. Markus Moser nach flächendeckenden Antikörpertestungen erteilte Leja indes ob der fortschreitenden Impfkampagne eine Absage. Long Covid sei ein weiteres Thema, dem man sich nun stellen müsse – darunter fallen, so Leja, auch psychische Belastungen Jugendlicher. „Jedes zweite Kind leidet heute unter psychischen Störungen, jedes fünfte denkt regelmäßig an Selbstmord“, erinnerte auch FPÖ-LAbg. Patrick Haslwanter.

Kritik von FPÖ an Teststrategie

Auf die Kritik von FPÖ-Klubobmann und LAbg. Markus Abwerzger an Ausgaben in „100 Millionen Euro Höhe“, die in „Testungen symptomloser Personen“ fließen würden, reagierte Leja mit dem Verweis, dass „die Teststrategie nichts ist, was uns jetzt jahrelang beschäftigen wird“. „Kurz- und mittelfristig“ führe kein Weg an flächendeckenden Tests vorbei, war Leja der Meinung, ein „Nicht-Öffnen von Schulen, Freizeiteinrichtungen und Wirtschaft“ käme viel teurer.

LAbg. Markus Sint (Liste Fritz) konnte indes nicht nachvollziehen, warum Touristen in Tirol nicht – wie in anderen Urlaubsländern – finanziell selbst für die Tests aufkommen müssen. Leja merkte an, dass es jetzt höchste Zeit sei, den Tourismus und die Wirtschaft wieder anzukurbeln und Sicherheit höchste Priorität habe: „Jeder Gast, den wir nicht testen ist eine potenzielle Bedrohung“.

Als „nicht so gut“ beurteilte Leja auf Nachfrage des ÖVP-LAbg. Stefan Weirather den Status quo der Primärversorgungszentren in Tirol. Eigentlich habe man bis 2021 in Tirol sechs solcher Zentren errichten wollen, erinnerte die Landesrätin - davon sei man „meilenweit entfernt“. Es brauche „integrierte Konzepte“, auch Sozialversicherungen und Ärztekammer seien gefragt.

Zahlreiche Fragen zu Pflegebereich

Zahlreiche Fragen an die Neo-Gesundheitslandesrätin betrafen den Bereich der Pflege. Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider konfrontierte Leja mit 8956 Unterschriften von Bürgern, die mehr Wertschätzung, eine bessere Bezahlung und bessere Rahmenbedingungen im Bereich der Pflege fordern würden. „Geld ist wichtig, aber Geld pflegt nicht“, bekräftigte Leja, die sich für einen Ausbau der Care-Einrichtungen in den Regionen aussprach, und darauf verwies, dass eine Umschulung ohne finanzielle Belastung möglich sein müsse, und dass gute, gesunde Arbeitsbedingungen geschaffen werden müssen, um die 7000 zusätzlich benötigten Pflegekräfte langfristig zu halten.

SPÖ-Klubobmann LAbg. Georg Dornauer erneuerte seine Forderung nach einer bezahlten Pflegeausbildung und einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das müsse man sich im Detail anschauen, entgegnete Leja, schließlich würden „damit fünf Stunden Arbeitszeit wegfallen, dann werden aus den 7000 zusätzlich benötigten Pflegekräften noch deutlich mehr“. Sie arbeite aber „gerne an allen guten Konzepten mit“, man werde „Wege finden“.

