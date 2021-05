Causa HG Pharma: Akt liegt nun bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft

Innsbruck – In der Causa "Lab Truck" der HG Pharma rund um die PCR-Tests in Tirol hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft den Akt an die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übermittelt. Es geht um den Vorwurf, dass die Firma die vom Land in Auftrag gegebenen PCR-Testungen nicht sach- und fachgerecht durchgeführt hätte bzw. zur Durchführung solcher Test nicht qualifiziert und berechtigt gewesen sei.