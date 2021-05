Kryptomarkt eingebrochen: Bitcoin-Minus auf 15 Prozent eingegrenzt

Frankfurt – Die Furcht vor stärkerer Regulierung hat den Markt für Kryptowährungen am Mittwoch drastisch einbrechen lassen. Nach einer Mitteilung der chinesischen Notenbank, wonach Digitalwährungen nicht für Zahlungszwecke verwendet werden dürfen, gaben viele Digitalwerte im Kurs massiv nach. Die Kursverluste bewegten sich bei den wichtigsten Währungen deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Selbst für den schwankungsanfälligen Kryptomarkt sind das außergewöhnlich hohe Verluste.

Am späten Nachmittag konnten die Kryptowährungen die massiven Verluste aber wieder ein Stück weit eingrenzen.

Am Nachmittag konnte der Bitcoin die Verluste aber wieder deutlich eingrenzen. Der Kurs erholte sich bis auf 37.000 Dollar. Das sind aber immer noch rund 15 Prozent weniger als am Vortag. Die Digitalwährung entfernte sich damit deutlich vom Rekordhoch, das Mitte April bei knapp 65.000 Dollar erreicht worden war.

Die zweitgrößte Digitalwährung Ether konnte die frühen Verluste auch eingrenzen. Sie wurde am späten Nachmittag bei 2.740 US-Dollar gehandelt und damit etwa 18 Prozent niedriger als am Vortag. Zeitweise war der Kurs des Ether am Nachmittag um bis zu 40 Prozent bis auf knapp 2.000 Dollar eingebrochen. Das Rekordhoch, das erst vor wenigen Tagen bei rund 4.350 Dollar markiert wurde, geriet ähnlich klar außer Reichweite wie bei der Nummer eins Bitcoin.