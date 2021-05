79-Jähriger aus Volders seit Tagen abgängig: Suchaktion verlief negativ

Volders – Von dem 79-jährigen Mann, der am Mittwoch als vermisst gemeldet wurde, fehlt nach wie vor jede Spur. Eine groß ausgelegte Suchaktion am Donnerstag verlief negativ. In den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Volders wurde inzwischen eine Einsatzzentrale eingerichtet.