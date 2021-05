Feuerwehreinsatz in Längenfeld: Sauna brannte am Öffnungstag

Längenfeld – Am ersten Öffnungstag nach einem langen Lockdown wollten Gäste in Längenfeld in einer Sauna die neuen Freiheiten genießen. Eine Hitzeentwicklung der ungewollten Art machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Gegen 15.30 Uhr bemerkten die Mitarbeiter der öffentlichen Badeanstalt eine starke Rauchentwicklung. Sofort wurden die Saunagäste evakuiert.