14-Jähriger nach Überfall in Innsbruck in der Klinik

Schauplatz des missglückten Raubüberfalls war am Montag gegen 17.30 Uhr die An-der-Lan-Straße. Der 14-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem weiteren Burschen gestoppt wurde. Der Täter hatte es auf das Rad abgesehen, das Opfer wollte dem Angreifer sein Fahrzeug allerdings nicht überlassen. Eine heftige Auseinandersetzung war die Folge. In deren Verlauf wurde der 14-Jährige zu Boden geschlagen. „Er verlor dabei das Bewusstsein und wurde in die Klinik gebracht“, erzählt Ermittler Ernst Kranebitter von der Kriminalpolizei. „Wir konnten das Opfer bisher aber noch nicht einvernehmen.“ Dem Täter gelang zwar die Flucht, das Fahrrad des Opfers ließ er allerdings zurück. „Wir ermitteln wegen versuchten Überfalls“, so Kranebitter weiter. Von der ersten Befragung des Opfers erhoffen sich die Beamten Hinweise auf den Räuber.