Bildungshaus Osttirol zieht an neuen Standort

Lienz – Die Beschlüsse sind gefallen, es hängt an der Finanzierung, wann der Umzug des Bildungshauses Osttirol (BHO) in das Widum der Pfarre St. Andrä erfolgen wird. Eine belastbare Kostenschätzung durch den Architekten Paul Senfter muss der Pfarrkirchenrat noch in Auftrag geben. „Wir bewegen uns zwischen zwei und drei Millionen Euro“, nennt der Lienzer Dekan Franz Troyer Zahlen als groben Anhaltspunkt. Baubeginn könnte bereits in einem Jahr sein.