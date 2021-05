U-Ausschuss wird nicht verlängert: Neuauflage erst nächstes Jahr?

Grünen-Chef Werner Kogler hatte zuletzt offengelassen, ob er und die Seinen dafür sind, das Wirken in der Polit-Prüfstelle zu prolongieren: „Es ist kein Mangel an Untersuchungsausschüssen.“ Und er verwies darauf, dass es den Oppositionellen möglich sei, einen neuen U-Ausschuss zu installieren. Das merkt nun auch Maurer an: SPÖ, FPÖ und NEOS könnten – Stichwort Minderheitenrecht – zum gleichen Thema einen neuen Ausschuss einsetzen. Formal können das 46 der 183 Nationalratsabgeordneten – wenn der jetzige U-Ausschuss beendet ist. Das ist er zwar erst am 22. September, schon ab 15. Juli sind von den Mandataren aber keine Beweise mehr aufzunehmen, Akten bekommen sie nicht mehr. Erst am 23. September ist ein neuer U-Ausschuss zu beantragen. Ob des parlamentarischen Procederes – Geschäftsordnungsausschuss, möglicher Einspruch der Koalitionäre, Oppositionelle wenden sich daraufhin an das Höchstgericht, Akten müssten erneut verlangt werden – könnte ein erneuter Ausschuss erst Ende März kommenden Jahres zu werken beginnen.