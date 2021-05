Rizzoli-Nachfolger steht fest, Stadt Innsbruck erstellt Alm-Masterplan

Der neue Vorstand des Amts für Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen der Stadt Innsbruck – somit der Nachfolger von Elmar Rizzoli, der zum Land Tirol wechselte – heißt Klaus Feistmantl. Er wurde vom Stadtsenat gestern per Mehrheitsentscheidung auf fünf Jahre bestellt. Feistmantl schlug 1987 die Stabsunteroffizierslaufbahn beim Bundesheer ein, wo er bis 2010 tätig war. Während seiner Laufbahn erlangte er das Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege und absolvierte neben einer Sonderausbildung für Führungsaufgaben das Diplomstudium der Pädagogik. Zuletzt lehrte Feistmantl, der sein Amt mit 1. Juni antritt, u. a. an der FH für Gesundheit und dem AZW Innsbruck. Zu seinem künftigen Verantwortungsbereich zählt nicht zuletzt auch die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG).

Ab Herbst werden in Arzl zwei zusätzliche Kindergartengruppen mit 40 neuen Plätzen in Betrieb gehen – und zwar in Form einer temporären Containerlösung südwestlich des Friedhofs. Damit solle bis zur Umsetzung eines größeren Campusprojekts in Arzl Entlastung geschaffen werden, sagt Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr. Das Mittagessen sollen die Kinder in den Feuerwehrräumlichkeiten einnehmen, die dafür adaptiert werden.