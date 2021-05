Kitzbüheler starten mit geballter Kraft neu durch

Kitzbühel – Es war eine lange Pause, eine viel zu lange, wenn es nach den Touristikern geht. Kitzbühel Tourismus will nun nach einer nicht existenten Wintersaison und den nun erfolgten Öffnungsschritten wieder voll durchstarten. Unter dem neuen Slogan „#wirsindkitzbühel“ soll gemeinsam das Comeback gelingen. Das sieht man in Kitzbühel auch in der ganzen Stadt. Überall sind die neuen Werbebanner zu sehen, darauf groß zu lesen „Kitzbühel startet durch“.