Aus Covid-Station ins Taxi geflüchtet: Prozess gegen 29-jährigen Innsbrucker

Die Pandemie brachte einen amtsbekannten Innsbrucker und die Strafjustiz wieder am Landesgericht zusammen. Im März hatte sich der Drogenabhängige mit massiven Gesundheitsbeschwerden an die Klinik gewandt. Die Ärzte stellten sofort eine Corona-Infektion fest und verbrachten den 29-Jährigen auf die abgesonderte Covid-Station. In seiner Bekleidung hatte der Infizierte aber Kokain und Morphium verborgen.