Höhere Spritsteuer bringt Tausende Jobs und weitere positive Effekte

Linz – Im Zuge einer ökosozialen Steuerreform überlegt die türkis-grüne Regierung auch eine schrittweise Erhöhung der Mineralölsteuer (MÖSt), was beispielsweise auch Sprit und Diesel verteuern würde. Erfolgt eine solche Steuererhöhung aufkommensneutral – fließen also die höheren Steuereinnahmen über andere Kanäle wieder zurück an Haushalte und Firmen –, zahlt sich die höhere Mineralölsteuer gleich mehrfach aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Simulationsanalyse des Ökonomen Friedrich Schneider und des Energieexperten Sebastian Goers von der Johannes Kepler Universität Linz.