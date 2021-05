Kein Südafrika-Fall mehr in Tirol, noch elf Gemeinden mit hoher Inzidenz

Ein Glaserl auf die Öffnung: In den vergangenen Tagen ging das Infektionsgeschehen auch in Tirol deutlich zurück.

Innsbruck – Öffnungen, Präsenzunterricht in Schulen, Reisen: Der Weg heraus aus den massiven Beschränkungen und hinein in eine kontrollierte Normalität wird seismographisch von Unruhe begleitet. Zugleich baut Tirol auf eine Durchimpfungsrate von 37,6 Prozent. Der Leiter des Kriseneinsatzstabes im Land, Elmar Rizzoli, ist vorsichtig optimistisch, weil es auch nach Weihnachten oder Ostern lediglich zu moderaten Anstiegen bei den Corona-Fallzahlen gekommen sei. „Vielleicht wird es regionale Cluster geben, aber ich denke nicht, dass wir flächendeckend mit einem höheren Infektionsgeschehen rechnen müssen.“ In rund zehn Tagen werde man mehr wissen.