Harry und Meghan kündigen Corona-Hilfsprojekt in Indien an

Prinz Harry und Herzogin Meghan kündigten ein neues Projekt ihrer gemeinnützigen Organisation Archewell an.

Los Angeles – Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben am Mittwoch, an ihrem dritten Hochzeitstag, ein neues Projekt ihrer gemeinnützigen Organisation Archewell angekündigt. Gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation World Central Kitchen wollen sie in der indischen Millionenstadt Mumbai ein Hilfszentrum einrichten, um Bedürftigen während der Corona-Pandemie zu helfen.