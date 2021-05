Männer brachen über Balkon in Innsbrucker Wohnung ein und misshandelten Frau

Innsbruck – Zu einem brutalen Übergriff ist es am Donnerstagabend in Innsbruck gekommen. Wie die Polizei berichtet, stiegen gegen 23.10 Uhr zwei unbekannte Täter über einen Balkon in eine ebenerdige Wohnung ein. Dort fesselten sie die Wohnungsbesitzerin und misshandelten die Frau. Die 30-jährige Österreicherin wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt.