DAS MOUNTAINBIKE FESTIVAL CRANKWORX INNSBRUCK FEIERT 5-JÄHRIGES JUBILÄUM

© Dean Treml

Crankworx Innsbruck bringt seit fünf Jahren atemberaubende sportliche Highlights, eine wachsende Mountainbike-Kultur und unaufhaltsame Youngsters auf dem Weg nach ganz oben in den Tiroler Alpen zusammen.

Seit 2017 ist Crankworx Innsbruck der einzige urbane Tour-Stopp der Crankworx World Tour und aktuell auch der einzige Austragungsort in Europa. Innsbruck präsentiert Mountainbike-Kultur im Herzen der Alpen, eine Stadt die Weltkultur mit der Mountainbike-Szene verknüpft und lädt alle ein, das Jubiläum des Crankworx Innsbruck Festivals zu feiern.

Besonders freut sich Bernhard Fritz vom Bikehotel Seppl in Mutters, der seit Tag 1 Gäste und Sportler gleichermaßen im Hotel verwöhnt: „Crankworx – works! Die Skepsis im Ort gegenüber dieser Veranstaltung hat sich nach dem ersten Event gelegt. Der Großteil war nahezu begeistert. Die perfekte Organisation hat dazu beigetragen, dass es das Event immer noch gibt. Als Bikehotel der Region begrüßen wir Veranstaltungen wie diese und wünschen uns noch weitere. Wir sagen DANKE für das Vertrauen, dass die Spitzensportler in unserem Haus untergebracht werden! Weiterhin viel Erfolg und Happy Birthday Crankworx Innsbruck.“

© Crankworx

Im Jubiläumsjahr stehen auch die jungen Rider in der Kategorie CWNEXT wie die Profis am Start. 2021 wird das erste Jahr sein, in dem die CWNEXT-Teilnehmer:innen bei der RockShox Pump Track Challenge Innsbruck antreten werden.

"In den letzten Jahren habe ich bei den Kidsworx Events mitgemacht und einmal mit meiner Mama am Family-Race teilgenommen", sagt die 12-jährige Rosa Zierl vom lokalen DH Team Tirol. "Dieses Jahr kann ich es kaum erwarten, das nächste Level zu erreichen und auf meiner Heimstrecke in der Kategorie CWNEXT zu fahren und im selben Startgate wie die Profis zu stehen. Ich hoffe, dass ich einige Tipps und Tricks von ihnen bekommen werde."

Die Vorfreude ist auf allen Seiten riesig und zum Glück sind die Tage gezählt bis es heißt: Crankworx Innsbruck öffnet die Pforten. Die Profi-, Amateur- und CWnext- Bewerbe werden wie gewohnt im Bikepark Innsbruck stattfinden und live auf Red Bull TV oder auf den Screens in der City Expo auf dem Landestheatervorplatz übertragen. Hier schnürt Crankworx für alle Bike-Interessierten ein abwechslungsreiches Bike-Programm. In Kooperation mit der lokalen Bike-Community gibt es Guided Tours und Workshops, die neusten Updates der Bike-Industrie, Foodtrucks und vieles mehr. All das wartet auf alle, die sich vom MTB Vibe des Crankworx Festivals verzaubern lassen.

Das genaue Programm und alle Updates findet ihr unter crankworx.com