Hard besiegte Tirol im ersten Liga-Halbfinale nach zweiter Verlängerung

Für die Tiroler, hier Gerald Zeiner, gabs in Vorarlberg nichts zum holen. Am Montag kann man sie sich in Schwaz revanchieren.

Hard – Der HC Hard hat am Donnerstag den Heimvorteil genutzt und vor Fans das erste Halbfinal-Duell der spusu-Liga mit Handball Tirol 35:31 gewonnen. Der Sieg stand nach packendem Spiel allerdings erst nach der zweiten Verlängerung fest. Das zweite Match der best-of-3-Serie geht am Montag in Schwaz in Szene.