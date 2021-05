Kollision zwischen Radfahrer und Auto in Virgen: Mann schwer verletzt

Virgen – Ein Rennradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Virgen schwer verletzt. Kurz nach 19 Uhr bog ein Autolenker, der aus Richtung Matrei i. O. kam, im Ortsgebiet links auf eine Gemeindestraße ein. In dem Moment kam ihm der 51-jährige Radfahrer entgegen. Der Einheimische prallte gegen den abbiegenden Wagen und stürzte.