Reisen zu Pfingsten: Touristiker fürchten ein Chaos, Bund beruhigt

Innsbruck, Wien – Hans Entner war gestern am Tegernsee unterwegs. Der Hotelier und Vorstandsvorsitzende der Tiroler Tourismusverbände hatte selbst Schwierigkeiten, nach seinem Lokalaugenschein in Deutschland wieder nach Österreich einzureisen. Die Online-Registrierung habe gehakt, erzählt Entner. Er ist Hotelier am Achensee. Die Region ist ohnehin gut gebucht. Nicht umsonst war er am Tegernsee. Denn dort müssten nach einem Corona-Cluster nun alle Hotels schließen. Eine Stornowelle dürfte die Folge sein. „Viele versuchen nun, über Pfingsten am Achensee ein Quartier zu bekommen.“