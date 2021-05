Aus von forKIDS in Kitzbühel und Eule in Innsbruck: Empörung über Schließungen

Neben der Eule in Innsbruck soll auch das forKIDS Therapiezentrum in Kitzbühel mit Jahresende schließen.

Innsbruck, Kitzbühel – Nicht nur die Eltern der über 600 betroffenen Kinder sind erschüttert, auch in der Landespolitik herrscht stellenweise Kopfschütteln, nachdem angekündigt wurde, dass mit Jahresende die Kinder-Therapiezentren Eule in Innsbruck (aktuell rund 400 Kinder) und forKIDS in Kitzbühel (140 Kinder) schließen werden. Wirtschaftliche Gründe sind dafür ausschlaggebend – die Tiroler Tageszeitung berichtete. Die Landesregierung hat Ersatz in Form einer „wohnortnahen Netzwerk-Struktur“ versprochen. Doch die anderen Parteien geben sich damit nicht zufrieden. Sie sind über die Schließung empört.