Der Pandemie vergessene Kinder: Politik plant Maßnahmen nach Krise

Innsbruck – Ein Achtjähriger, der zwei Geburtstage in Folge ohne seine Freunde feiern muss. Eine Schülerin, die gegen den Makel, eine „Corona-Matura“ absolviert zu haben, anzukämpfen hat. Ein Jugendlicher, dessen Erwachsenwerden seit vielen Monaten nur vom Social Distancing geprägt ist. Über viele Monate wurden Kinder und Jugendliche ähnlich wie Heimbewohner durch die Pandemie gesellschaftlich isoliert und in ihrem Recht auf Bildung beschnitten.

Für NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer sind Kinder und Jugendliche „die ungehörten Opfer des Lockdowns“, wie er gestern auf pinke Initiative die Aktuelle Stunde im Landtag übertitelte. Die Folgen seien fatal, verwies Oberhofer auf erste Studien: übermäßiger Handykonsum, depressive Stimmungen, ein gestiegener Medikamentenkonsum und eine deutliche Zunahme von Suizidgedanken. Diese Alarmsignale, so Oberhofer, hätte die Politik auch hierzulande erst viel zu spät wahrgenommen. Stattdessen würde man Therapieplätze streichen und allein in Innsbruck – aufgrund fehlender Schulärzte – „3000 Kinder ohne schulärztliche Untersuchung“ dastehen lassen: „Das ist der größere Skandal als Ischgl oder HG Pharma.“ Umso dringender ruft Oberhofer die schwarz-grüne Landesregierung auf, das Jahr 2021 der Kinder- und Jugendgesundheit zu widmen.

Von einer „Lost Generation“ will Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider zwar nicht sprechen, dass die Jüngeren aber mit massiven Defiziten konfrontiert seien, sei unbestritten. Der Regierung wirft sie vor, entlastende Maßnahmen (Bsp.: Sommerschule) viel zu zögerlich in Gang zu bringen. Hinzu käme, dass bereits seit Jahren bestehende Probleme – wie fehlende Kapazitäten in der mobilen wie stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie – jetzt durch die Krise potenziert würden. Auch deshalb, so die Liste Fritz, brauche es ein „Sozialpaket für Kinder und Jugendliche“. Während die SP auf ihr 15-Punkte-Maßnahmenpaket pochte und die FPÖ den Vorwurf gegen die Regierenden erhob, den Kindern in der Krise „alles genommen zu haben, was das Leben ausmacht“ (Christofer Ranzmaier: „Schüler sind keine Todesengel“), versuchten die Landesrätinnen Beate Palfrader (Bildung, VP) und Gabriele Fischer (Soziales, Grüne) doch einige der Vorwürfe zu entkräften.