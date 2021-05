Installation im Innsbrucker aut: Ein berührendes Nichts aus Holz und Bleifäden

Innsbruck – Als „Liebeserklärung an die Tüftelei“ will das junge Innsbrucker Architekturkollektiv Krater Fajan die Raumintervention „Viel TamTam um Nichts“ im Innsbrucker aut verstanden wissen. Zelebriert als vermeintliches Nichts aus 2,4 Kilometer langen, 170 Kilo schweren Bleifäden und 493 Holzlatten, von denen keine exakt gleich ist. Rund 1100 Bohrungen waren notwendig, um in einem kollektiven dreiwöchigen Kraftakt der zwölf Mitglieder von Krater Fajan daraus auf der Empore des aut einen sehr speziellen Raum im Raum zu bauen.